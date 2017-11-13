Renault – лидер продаж автомобилей сегмента SUV в России
13.11.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2017 года в нашей стране было реализовано 427,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Наибольшая доля в этом объёме принадлежит Renault – 12,4% или 53,1 тыс. единиц. Иными словами, каждый восьмой реализованный автомобиль в сегменте SUV относится к этой французской марке.
Немного уступает ей корейский Hyundai, на долю которого приходится 11,9%, что эквивалентно 51 тыс. проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров в данном сегменте японский Nissan (9,7% или 41,6 тыс. шт.). На четвёртом месте находится ещё один японский бренд – Toyota (9,2% или 39,5 тыс. шт.), на пятом – корейская KIA (6,2% или 26,6 тыс. шт.).
Помимо перечисленных марок, в ТОП-10 по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России за 9 месяцев 2017 года также попали: Chevrolet (5,3% или 22,6 тыс. шт.), Volkswagen (5,3% или 22,5 тыс. шт.), LADA (4,7% или 20,3 тыс. шт.), Lexus (3,7% или 15,7 тыс. шт.) и Ford (3,3% или 14,2 тыс. шт.).
Немного уступает ей корейский Hyundai, на долю которого приходится 11,9%, что эквивалентно 51 тыс. проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров в данном сегменте японский Nissan (9,7% или 41,6 тыс. шт.). На четвёртом месте находится ещё один японский бренд – Toyota (9,2% или 39,5 тыс. шт.), на пятом – корейская KIA (6,2% или 26,6 тыс. шт.).
Помимо перечисленных марок, в ТОП-10 по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России за 9 месяцев 2017 года также попали: Chevrolet (5,3% или 22,6 тыс. шт.), Volkswagen (5,3% или 22,5 тыс. шт.), LADA (4,7% или 20,3 тыс. шт.), Lexus (3,7% или 15,7 тыс. шт.) и Ford (3,3% или 14,2 тыс. шт.).
Источник: Автостат