ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В прошлом месяце российские покупатели приобрели 98 978 новых иномарок, о чём говорится в исследовании "Автостат Инфо". Спрос на машины иностранных марок вырос в годовом сравнении на 17,4%.

На рынке иномарок в России лидирует модель KIA Rio, которая в сентябре этого года была продана в количестве 10 414 ед. (+36,1% к прошлому году). Второе место по продажам среди иномарок удерживает Hyundai Solaris - 6595 ед. авто (+0,6%), а на третьем находится кроссовер Hyundai Creta (5247 шт., +24,6%). В ТОП-5 самых продаваемых в сентябре иномарок российского авторынка входят Volkswagen Polo и Renault Duster. В прошлом месяце покупатели в России приобрели 4093 седана "Поло" (-13,8%), а также 3800 кроссоверов "Дастер" (+2,2%).

Среди моделей, лидирующих по продажам в сегменте иномарок авторынка России, отметим также Chevrolet NIVA (2651 ед., +19%), Skoda Rapid (2601 ед., +20,6%), Renault Logan (2578 шт., -4%), Volkswagen Tiguan (2475 ед., +158,4%) и Renault Sandero (2474 авто, +4,7%).

По последним данным "Автостат Инфо", весь легковой авторынок России вырос в сентябре 2017 года на 19,6% к прошлому году, то есть с 106 097 до 126 920 ед. авто.