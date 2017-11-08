ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota 7 ноября начали продажи нового рамного внедорожника Toyota Fortuner. Первые автомобили прибыли в дилерские центры Москвы, а также Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов и в ближайшее время будут доступны для тест-драйва. В момент выхода на рынок автомобиль предлагается с безальтернативным сочетанием дизельного двигателя и 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Новинка доступна в двух комплектациях – "Элеганс" и "Престиж" – стоимостью 2 млн 599 тыс. и 2 млн 827 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба "Тойота Мотор". Вывод версии Toyota Fortuner с четырёхцилиндровым бензиновым двигателем запланирован на первый квартал 2018 года.

Уже в базовой версии Toyota Fortuner оснащён cветодиодными фарами ближнего и дальнего света, климат-контролем, семью подушками безопасности, мультимедийной системой Toyota Touch 2 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, камерой заднего вида, перчаточным ящиком с подогреваемым и охлаждаемым отделением. Зимний комфорт обеспечивают дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, электрообогрев руля, сидений и зеркал.

Комплектация "Престиж" дополнительно предлагает кожаную обивку кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальную систему доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения и визуальные отличия.

Рамный Toyota Fortuner доступен для заказа с мощным и тяговитым 2,8-литровым четырёхцилиндровым турбодизельным двигателем серии GD. Двигатель, оснащённый турбиной с изменяемой геометрией, развивает при мощности 177 л.с. крутящий момент в 450 Нм. Позже, в первом квартале 2018 года, линейка двигателей Toyota Fortuner расширится за счёт бензинового двигателя объемом 2,7 литра и мощностью 163 л. с., работающего на топливе с октановым числом от 92.