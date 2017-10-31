ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA начали продажи седана KIA Rio в новой комплектации – Prestige AV. Как отмечается, новая версия подготовлена на основании пожеланий российских клиентов, особенно молодежи, наиболее активно использующей смартфоны. Особенность этой комплектации – новая мультимедийная система AV, которая отличается от мультимедийно-навигационного комплекса AVN 5.0, предлагаемого в топ-версии Rio Premium, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Мультимедийная система AV не имеет встроенной навигации, но поддерживает интеграцию функционала смартфонов через платформы Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать наиболее привычные карты со смартфона или планшета водителя. В остальном функционал AV полностью совпадает с возможностями AVN 5.0. Новая система оснащена мощным двухядерным процессором и 1 Гб оперативной памяти. Она имеет тот же высококачественный цветной сенсорный дисплей с диагональю 7”, разъемы AVи USB, поддерживает MP3 и Bluetooth. Управление основными функциями нового мультимедийного центра также можно осуществлять при помощи кнопок на многофункциональном рулевом колесе.

Стоимость KIA Rio в комплектации Prestige AV составляет 889 тыс. 900 рублей для автомобилей с механической трансмиссией и 929 тыс. 900 рублей для автомобилей с АКП.