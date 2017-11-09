ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам октября увеличились на 17,3% и составили 148597 машин. По итогам десяти месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 11,3% до 1 млн 277 тыс. 938 автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, восстановление российского авторынка в октябре продолжилось, и это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года. Конечно, размер сегодняшнего рынка далёк от рекорда, достигнутого в том году. Однако при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году, ожидают в ассоциации. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 10,8% до 1,58 млн автомобилей, таким образом прервав 4-летний период падения.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 28638 автомобилей LADA, что на 23% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 17407 машин (+16%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15712 проданных автомобилей.