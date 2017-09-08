ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по итогам августа увеличились на 16,7% и составили 132742 машины. По итогам восьми месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 9,6% до 980921 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. Суммарные продажи с начала текущего года приблизились к одному миллиону, что ещё достаточно скромно в историческом сравнении. Но тот факт, что восстановление происходит, – уверенным шагом и на протяжении шести месяцев подряд, – это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября. Напомним, согласно актуальному прогнозу ассоциации, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4% до 1,48 млн автомобилей, таким образом прервав 4-летний период падения.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 26211 машин, что на 25% выше показателя годичной давности.