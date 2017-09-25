ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В отличие от российского рынка легковых машин, который по итогам августа стал вторым по величине в Европе, сегмент LCV в прошлом месяце по-прежнему смог показать лишь шестой результат в европейском первенстве.

Продажи лёгких коммерческих автомобилей в Европе в августе остались на прошлогоднем уровне и составили 129869 единиц (+0,3%). Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остаётся Франция, где этот сегмент составил 23241 автомобиль (+16,1%). Второе место занимает Германия с показателем 22361 проданных машин (-3,1%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 15619 штук (+1,5%). Четвёртый результат показала Испания – 12826 легких коммерческих автомобилей (+21,6%). Замыкает пятёрку лидеров по-прежнему Италия, где была реализовано 9250 машин (-23,3%).

Продажи лёгких коммерческих автомобилей в России за август составили 8552 единицы (+21,5%).