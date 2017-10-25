ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Медиацентре Олимпийского парка Сочи состоялась сессия travel-блогеров, организованная Федеральным агентством по туризму в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Спикерами сессии выступили Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, популярный travel-блогер Илья Варламов, всемирно известные travel-блогеры, основатели движения #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн.

Важной частью мероприятия стал мастер-класс по travel-блогингу. Участники получили ответы на вопросы о том, как совместить продвижение личного блога с работой в рамках глобального тренда, как сделать популярный ресурс о своей стране, чем привлечь аудиторию, как создать неповторимый, интересный контент и получать тысячи лайков и репостов, кто может помочь с информацией. Они также узнали, как рассказывать о туризме в России широкой общественности и какие тенденции и стили ведения социальных медиа будут эффективными в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В эпоху цифровой экономики интернет играет ключевую роль в коммуникациях. Глобальная сеть является свободной и демократичной площадкой, где каждый пользователь может не только получить нужную информацию, но и самореализоваться. Travel-блогинг является связующим звеном между двумя этими аспектами. С одной стороны, есть пользователи, которые хотят узнать об интересных местах в мире, которые стоит посетить, и о достопримечательностях, которые можно увидеть. С другой стороны, есть блогеры, которые умеют красочно и доступно рассказать обо всем этом.

По данным исследования PriceWaterhouseCoopers, 40% европейских туристов принимают решение на основании информации, доступной в глобальной сети. По экспертным оценкам, 83% путешествующего населения России в возрасте от 18 до 45 лет пользуются интернетом при организации турпоездки. Instagram и Youtube являются для них своего рода «энциклопедией», где можно быстро и комфортно найти все необходимые сведения, представленные в самом доступном виде.

Ростуризм уделяет большое внимание взаимодействию с блогерским сообществом в вопросах продвижения России как туристического направления. Ведомство активно помогает блогерам в организации путешествий, сборе и публикации материалов о туристических возможностях страны.

Федеральным агентством по туризму создан и развивается Национальный туристический портал Russia.Travel, где аккумулируется актуальная информация о путешествиях по России. Этот ресурс представляет площадку для творчества блогеров. На портале открыт специальный раздел под названием «Авторы национального туристического портала», предназначенный для размещения лучших публикаций travel-блогеров.

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал участникам сессии о планах по созданию клуба Russia.Travel, который объединит неравнодушных блогеров, любящих путешествия по России, и пригласил присутствующих включиться в реализацию этой инициативы.