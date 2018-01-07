ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Германии и Франции после прохождения циклона поднялась вода в реках до критических отметок. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Европу, предупреждать своих клиентов о погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.