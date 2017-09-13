ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ростуризм поступило сообщение от Посольства Российской Федерации в Республике Куба о том, что в результате прохождения урагана «Ирма» по территории этого государства инфраструктуре ключевых туристических центров, в т.ч. популярному курорту Варадеро, нанесён серьёзный ущерб. Нарушены водо- и энергоснабжение, а также коммуникационные сети. Пострадал гостиничный фонд. Возможны перебои с питанием.

В настоящее время на Кубе находятся порядка 1,5 тыс. российских туристов, в т.ч. 746 в составе организованных туристических групп. Данных о пострадавших в результате разгула стихии среди российских граждан в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало.



Часть отелей на Кубе временно закрыты. Рейсы между Кубой и Россией выполняются с учётом погодных условий. В этой связи российским туристам в случае принятия решения о поездке на Кубу необходимо уточнять у своих туроператоров (турагентов) информацию по вылету и фактическому размещению.



Ростуризм обращает внимание туроператоров (турагентов) на то, что соответствии с «Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта», Исполнитель обязан предоставить потребителю туристский продукт, качество которого соответствует обязательным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договору о реализации туристского продукта.

Также по соглашению между туроператором (турагентом) и туристом допускается перенесение сроков турпоездки и (или) замена направления (места отдыха).



Ростуризм настоятельно призывает туроператоров (турагентов) с пониманием отнестись к заявлениям туристов об отказе от туристской поездки в Республику Куба (в случае их поступления) в связи со сложными погодными условиями.





