Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в августе пришлось свыше 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 4 тыс. штук – на 37,8% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг порядка 1,3 тыс. автомобилей (-11,7%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему российская LADA (761 шт.; -0,5%).



В первую пятёрку также попадают немецкий Mercedes-Benz (664 шт.; +11,2%) и американский Ford (636 шт.; +101,9%).