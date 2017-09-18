Рынок LCV по итогам августа показал рост на 21,5%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам августа 2017 года объём рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,5 тыс. единиц, что на 21,5% выше показателя годичной давности.
Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в августе пришлось свыше 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 4 тыс. штук – на 37,8% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг порядка 1,3 тыс. автомобилей (-11,7%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему российская LADA (761 шт.; -0,5%).
В первую пятёрку также попадают немецкий Mercedes-Benz (664 шт.; +11,2%) и американский Ford (636 шт.; +101,9%).