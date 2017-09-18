ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам августа 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 480,6 тыс. единиц, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Лидером российского вторичного рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой приходится примерно 27% от общего объёма. В количественном выражении это составляет 129,1 тыс. штук – на 4,9% больше, чем год назад. Лучшей среди иномарок всё также является японская Toyota, чей показатель достиг 53,1 тыс. экземпляров (+4,1%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 26,1 тыс. машин (+6,9%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объём вторичного рынка которого в последний месяц лета составил 14 тыс. единиц, что на 2,1% выше результата августа 2016 года.