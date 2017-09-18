ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2017 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7,8 тыс. единиц, что на 65,3% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остаётся российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось порядка 35% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует 2,6 тыс. штук – на 49,5% выше результата годичной давности. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 691 автомобиль (+1,8%). Замыкает первую тройку немецкий MAN (610 шт.), объём рынка которого вырос в 3,7 раза.