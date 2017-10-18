ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С момента своего запуска веб-сервис Jaguar и Land Rover Connect помог оформить и приобрести в общей сложности более 100 автомобилей Jaguar и Land Rover. Служба, построенная по принципу "одного окна", оснащена всеми необходимыми инструментами для того, чтобы максимально просто и удобно подобрать себе новый автомобиль, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. Как отмечается, компания Jaguar Land Rover стала первым премиальным автопроизводителем, предоставившим подобный сервис для своих клиентов.

Благодаря сервису Connect весь подготовительный этап покупки автомобиля перенесён в онлайн-пространство, а значит, покупатель может заняться этим вопросом в любое удобное время и в любом месте. В дилерский центр достаточно приехать лишь для оформления покупки.

С помощью сервиса Connect клиент может найти детальное описание комплектаций и фотографии всех представленных автомобилей, а также произвести мгновенную оценку своего текущего автомобиля в онлайн-режиме.