ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк запустил новый сервис для индивидуальных предпринимателей, который полностью автоматизирует оплату налогов и взносов.

Теперь индивидуальным предпринимателям, использующих упрощённую систему налогообложения, можно будет уделять меньше времени на ведение бухгалтерии. Все налоги и взносы будут рассчитываться автоматически — пользователю останется только подтвердить платёж, получить готовую декларацию и отправить её через интерфейс нового сервиса, не посещая офис налоговой службы.



Также "Бухгалтерия для ИП" формирует книгу учёта доходов и расходов и напоминает о приближающихся налоговых событиях.