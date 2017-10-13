ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сборы «АльфаСтрахование» (кроме ОМС) в Южно-Сахалинске за шесть месяцев 2017 г. выросли на 17% и составили 209,7 млн руб. по сравнению с 179,2 млн руб. за аналогичный период 2016 г. Доля присутствия компании на региональном страховом рынке увеличилась с 15,2% до 15,9%.

Общий объём страхового рынка Южно-Сахалинска (кроме ОМС) вырос на 11,3%, сборы страхового рынка составили 1,3 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее. Компания «АльфаСтрахование» занимает по итогам полугодия второе место против третьего в прошлом году.

Сборы Южно-Сахалинского филиала компании «АльфаСтрахование» увеличились за счёт роста сегментов страхования жизни, имущества, каско, страхования от несчастных случаев, грузов, ответственности, ОПО, морского страхования.

Выросли сборы по страхованию жизни – с 13,2 млн руб. до 84,8 млн руб. (+539,7%), имущества физических лиц – с 2,6 млн руб. до 2,8 млн руб. (+8,7%), имущества юридических лиц – с 1,3 млн руб. до 2,6 млн руб. (+110,6%), каско – с 2,9 млн руб. до 5,1 млн руб. (+79,2%), ОПО – с 506 тыс. руб. до 2,4 млн руб. (+372,5%), ответственности – с 551 тыс. руб. до 1,3 млн руб. (+142,5%).

Также увеличились премии по страхованию от несчастного случая – с 3,1 млн руб. до 5,2 млн руб. (+66%), морскому страхованию - с 2,2 млн руб. до 10,4 млн руб. (+377,3%).

Снижение произошло в сегментах ОСАГО – с 147,3 млн руб. до 90,8 млн руб. (-38,4%), ОСГОП – с 3,2 млн руб. до 1,8 млн руб. (-43,5%).