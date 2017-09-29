ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 8 месяцев 2017 года.

За этот период в стране было реализовано 370,2 тыс. внедорожников и кроссоверов (SUV), что соответствует доле рынка в 40,7%. При этом автомобилей В-класса было продано в количестве 370,6 тыс. экземпляров (доля – 40,8%). Таким образом, сегмент SUV перестал быть крупнейшим на российском рынке.

Впрочем, как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», до конца года ситуация ещё может измениться вследствие сезонных факторов, т.к. реализация кроссоверов и внедорожников традиционно растёт осенью и зимой.