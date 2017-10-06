ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Skoda Auto Россия обновила специальные условия на покупку автомобилей по программам Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. Отныне выгодное предложение распространяется и на модель Skoda Superb. При сдаче автомобиля в трейд-ин или по программе утилизации клиенты, приобретающие флагман марки Superb, получат возможность сэкономить до 50 тыс. или 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия. Кроме того, в рамках программы покупатели по-прежнему могут рассчитывать на выгоду до 50 тыс. или 60 тыс. рублей (в зависимости от выбранных условий и сдаваемого автомобиля) приобретая Rapid, Octavia и Yeti. Для покупателей полноприводной версии Yeti и первого семейного внедорожника Kodiaq, экономия может составить до 85 тыс. или 100 тыс. рублей соответственно.

С наступлением холодов для российских автолюбителей особенно актуальным становится вопрос замены шин на колесах. В преддверии зимы в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года при покупке модели Yeti любой комплектации марка Skoda Auto Россия предлагает клиентам комплект зимних колес в сборе. Специальное предложение действует до 31 декабря 2017 года (либо до окончания доступности зимних комплектов, участвующих в акции).

До конца месяца при покупке Skoda Rapid и Octavia клиенты марки могут сэкономить до 123 тыс. рублей и до 152 тыс. рублей соответственно. При покупке флагмана бренда Superb экономия составит до 225 тыс. рублей. Компактный городской кроссовер Yeti можно приобрести с выгодой до 240 тыс. рублей.

Помимо этого, продляются специальные условия на покупку автомобилей Skoda в рамках программы льготного кредитования. До 31 октября модели Rapid, Octavia и Yeti стоимостью до 1 450 тыс. при первоначальном взносе не менее 20% и сроке кредита не более 36 месяцев можно приобрести по выгодной ставке – модель Rapid от 6,5%, модели Octavia и Yeti от 7,5%.

Продолжают свое действие привлекательные условия по кредиту Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом. Приобрести флагманскую модель Superb и первый семейный внедорожник марки Skoda Kodiaq можно по кредитной ставке от 8,9%. Кредитная ставка на покупку моделей Octavia и Yeti с условием обязательного включения страхования жизни и здоровья заемщика составит от 12%. Специальные акции действуют при первоначальном взносе от 30% стоимости автомобиля.