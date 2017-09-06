ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda в августе реализовали 5048 автомобилей – на 10,5% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи чешской марки в нашей стране составили 39056 машин, что на 8,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Skoda на российском рынке в августе остаётся компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановил свой выбор 2431 покупатель (+12,2%). Стоит отметить, что c июля российские дилеры марки начали продажи обновленного Skoda Rapid. Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 1759 единиц (-5%). Значительный рост реализации в прошлом месяце показал флагманский Skoda Superb – 50%.

Кроме того, с момента начала продаж нового внедорожника Skoda Kodiaq в июне текущего года его владельцами в общей сложности уже стали порядка 850 россиян. В 2017 году в нашей стране первый семейный внедорожник от Skoda можно приобрести в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, не предлагавшихся ранее для других моделей чешского бренда. В августе Skoda Auto Россия анонсировала производственную площадку для Kodiaq – внедорожник будет сходить с конвейера на заводе в Нижнем Новгороде начиная с первого квартала 2018 года.