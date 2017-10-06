ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda в сентябре реализовали 5790 автомобилей – на 20,1% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи чешской марки в нашей стране составили 44846 машин, что на 9,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Skoda на российском рынке в сентябре остаётся компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановили свой выбор 2735 покупателей (+23,9%). Стоит отметить, что c июля российские дилеры марки начали продажи обновленного Skoda Rapid. Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 2068 единиц (+9,6%).

Реализация флагманской модели Skoda Superb с января по сентябрь текущего года выросла на 22,8% до 1263 автомобилей. Кроме того, с момента начала продаж нового внедорожника Skoda Kodiaq в июне текущего года его владельцами в общей сложности уже стали более 1160 россиян.