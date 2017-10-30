Стали известны даты проведения IV Тихоокеанского туристского форума
30.10.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Самое масштабное событие в профессиональной туристской сфере Азиатско-Тихоокеанского региона – четвёртый Тихоокеанский туристский форум состоится в Приморье с 17 по 20 мая 2018 года. Об этом сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков в ходе заседания Общественного экспертного совета по туризму.
По словам главы ведомства, в следующем году форум по традиции пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета и будет состоять из нескольких блоков: деловой программы, профессиональной туристской выставки PITE и городского фестиваля «День путешественника». При этом деловая часть мероприятия будет объединена с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ).
«Опыт прошлого года показал, что формат интеграции ТТФ с крупными международными мероприятиями очень продуктивен – он позволяет собрать на единой площадке большое количество экспертов и вовлечь в туристскую тематику широкий состав представителей административных кругов», – подчеркнул Константин Шестаков.
По его словам, к основным задачам, стоящим сегодня перед организаторами форума, относится определение тематики объединенного пленарного заседания ТТФ и РТИ. В качестве возможных вариантов в ходе заседания Общественного экспертного совета были названы темы, связанные с развитием морского туризма и подготовкой кадров для туристской отрасли. Также специалисты обсудили возможность проведения в рамках деловой программы форума мастер-классов и семинаров для представителей местного гостиничного и ресторанного турбизнеса. Отдельное внимание было уделено вопросу о создании на полях ТТФ-2018 специальной дискуссионной площадки для молодежи – студентов профильных специальностей дальневосточных вузов.
«Планируется, что мероприятия деловой программы форума пройдут во Владивостоке 17 и 18 мая. Что же касается профессиональной туристской выставки, то она откроет свои двери для всех желающих во второй день ТТФ – 18 мая и продлится до 20 мая включительно», – отметил Константин Шестаков, добавив, что по традиции выставка станет самой масштабной дальневосточной площадкой для презентации туристских возможностей российских и зарубежных территорий.
Также было отмечено, что самое яркое событие форума – фестиваль «День путешественника» запланировано к проведению 19 и 20 мая. Пока программа праздника не сформирована, однако организаторы намерены и в этот раз порадовать гостей и жителей Приморья интересными и красочными развлекательными мероприятиями.
Напомним, в прошлом году третий Тихоокеанский туристский форум прошел в Приморье период с 18 по 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета. В рамках деловой части форума, объединенной с форумом IFNAT, состоялось пленарное заседание, посвященное развитию трансграничных маршрутов между странами Северо-Восточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью, тематические сессии по сотрудничеству российских регионов с Китаем, Японией и Республикой Корея, а также круглый столы по развитию экологического туризма и брендированию территорий.
С 19 по 21 мая была организована XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo. Свой туристский потенциал здесь презентовали представители туротрасли 10 стран. Также был представлен стенд «Восточного кольца России», объединивший туристские возможности 12 дальневосточных регионов.
В эти же дни на Набережной Дальневосточного федерального университета был организован городской фестиваль «День путешественника», а в бухте Федорова прошли мероприятия выставки яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.
В целом, участниками Третьего Тихоокеанского Туристского форума стали несколько десятков тысяч человек.
Расширенная Туманганская Инициатива (Greater Tumen Initiative) учреждена в 2005 году и представляет собой механизм межправительственного сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии, действующий при поддержке Программы развития ООН с участием четырех стран: КНР, Республики Корея, Монголии и России.
В составе РТИ действуют несколько отраслевых советов и комитетов, которые занимаются координацией взаимодействия между сторонами в соответствующих областях. Так, свою деятельность осуществляют Транспортный совет, Комитет по упрощению торговых процедур, Совет по туризму, Совет по защите окружающей среды, Совет по энергетике и Деловой Консультативный Совет.
В качестве ключевых секторов для развития многостороннего сотрудничества стран-участниц РТИ утверждены такие направления, как транспорт, энергетика, инвестиции, туризм и окружающая среда.
По словам главы ведомства, в следующем году форум по традиции пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета и будет состоять из нескольких блоков: деловой программы, профессиональной туристской выставки PITE и городского фестиваля «День путешественника». При этом деловая часть мероприятия будет объединена с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ).
«Опыт прошлого года показал, что формат интеграции ТТФ с крупными международными мероприятиями очень продуктивен – он позволяет собрать на единой площадке большое количество экспертов и вовлечь в туристскую тематику широкий состав представителей административных кругов», – подчеркнул Константин Шестаков.
По его словам, к основным задачам, стоящим сегодня перед организаторами форума, относится определение тематики объединенного пленарного заседания ТТФ и РТИ. В качестве возможных вариантов в ходе заседания Общественного экспертного совета были названы темы, связанные с развитием морского туризма и подготовкой кадров для туристской отрасли. Также специалисты обсудили возможность проведения в рамках деловой программы форума мастер-классов и семинаров для представителей местного гостиничного и ресторанного турбизнеса. Отдельное внимание было уделено вопросу о создании на полях ТТФ-2018 специальной дискуссионной площадки для молодежи – студентов профильных специальностей дальневосточных вузов.
«Планируется, что мероприятия деловой программы форума пройдут во Владивостоке 17 и 18 мая. Что же касается профессиональной туристской выставки, то она откроет свои двери для всех желающих во второй день ТТФ – 18 мая и продлится до 20 мая включительно», – отметил Константин Шестаков, добавив, что по традиции выставка станет самой масштабной дальневосточной площадкой для презентации туристских возможностей российских и зарубежных территорий.
Также было отмечено, что самое яркое событие форума – фестиваль «День путешественника» запланировано к проведению 19 и 20 мая. Пока программа праздника не сформирована, однако организаторы намерены и в этот раз порадовать гостей и жителей Приморья интересными и красочными развлекательными мероприятиями.
Напомним, в прошлом году третий Тихоокеанский туристский форум прошел в Приморье период с 18 по 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета. В рамках деловой части форума, объединенной с форумом IFNAT, состоялось пленарное заседание, посвященное развитию трансграничных маршрутов между странами Северо-Восточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью, тематические сессии по сотрудничеству российских регионов с Китаем, Японией и Республикой Корея, а также круглый столы по развитию экологического туризма и брендированию территорий.
С 19 по 21 мая была организована XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo. Свой туристский потенциал здесь презентовали представители туротрасли 10 стран. Также был представлен стенд «Восточного кольца России», объединивший туристские возможности 12 дальневосточных регионов.
В эти же дни на Набережной Дальневосточного федерального университета был организован городской фестиваль «День путешественника», а в бухте Федорова прошли мероприятия выставки яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.
В целом, участниками Третьего Тихоокеанского Туристского форума стали несколько десятков тысяч человек.
Расширенная Туманганская Инициатива (Greater Tumen Initiative) учреждена в 2005 году и представляет собой механизм межправительственного сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии, действующий при поддержке Программы развития ООН с участием четырех стран: КНР, Республики Корея, Монголии и России.
В составе РТИ действуют несколько отраслевых советов и комитетов, которые занимаются координацией взаимодействия между сторонами в соответствующих областях. Так, свою деятельность осуществляют Транспортный совет, Комитет по упрощению торговых процедур, Совет по туризму, Совет по защите окружающей среды, Совет по энергетике и Деловой Консультативный Совет.
В качестве ключевых секторов для развития многостороннего сотрудничества стран-участниц РТИ утверждены такие направления, как транспорт, энергетика, инвестиции, туризм и окружающая среда.
Источник: http://primorsky.ru