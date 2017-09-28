ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера Toyota RAV4 в новых комплектациях. Так, версия «Стандарт плюс» получила двухзонный климат-контроль, кожаную обивку мультифункционального рулевого колеса, электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида и датчик дождя.

Комплектация «Комфорт Плюс», которая заменит популярную версию «Комфорт», получила светодиодные фары ближнего и дальнего света, а также интеллектуальную систему бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой.

В рамках сотрудничества с компанией Яндекс Toyota приняла решение об оснащении мультимедийной системой на базе Android с 8-дюймовым дисплеем и доступом к онлайн-сервисам Яндекса сразу трёх комплектаций: Exclusive, Style и «Престиж».

Кроме того, Toyota вернула в линейку двигателей кроссовера RAV4 дизельную версию. Автомобиль, оснащённый турбодизельным двигателем 2AD-FHV рабочим объёмом 2,0 литра и мощностью 150 л.с., с максимальным крутящим моментом 340 Нм, будет доступен в двух комплектациях – «Комфорт Плюс» и «Престиж». В рамках адаптации к эксплуатации в холодное время года автомобиль получил предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления.

Стартовая цена автомобиля в комплектации «Стандарт плюс» от 1 млн 540 тыс. рублей.