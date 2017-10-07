ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Suzuki объявила о спецпредложениях на автомобили Suzuki в октябре. Так, стоимость Suzuki Vitara составит от 945 тыс. рублей с учётом специальных программ Suzuki Finance и Trade-in.



В октябре Suzuki Vitara 1.6 2WD 5MT в базовой комплектации GL можно будет приобрести по цене декабря 2015 года. В общей сложности экономия при покупке достигнет 140 тыс. рублей, а ценовое преимущество по сравнению с сентябрьским предложением – 50 тыс. рублей. При этом выгода по программе Trade-in увеличится вдвое – до 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба "Сузуки Мотор Рус".