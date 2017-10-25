ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota начали продажи автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4 c предустановленным Яндекс.Авто. Комплекс интернет-сервисов Яндекс.Авто доступен для автомобилей Toyota Camry в комплектации «Exclusive» и Toyota RAV4 в комплектациях «Style», «Престиж» и «Exclusive». Стоимость автомобилей с Яндекс.Авто после установки интернет-модема с предоплаченным трафиком увеличилась на 7 тысяч рублей и составляет для Camry 1 млн 722 тыс. рублей для комплектации «Exclusive» и 1 млн 799 тыс. рублей для RAV4 в версии «Style». Модели-бестселлеры Toyota первыми в России предложили покупателям новую мультимедийную платформу для штатных головных устройств.