Toyota Yaris в августе попал в десятку европейских бестселлеров
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный хэтчбек Toyota Yaris по итогам августа попал в десятку самых продаваемых в Европе моделей. Как отмечают в Toyota, Yaris является безусловным бестселлером марки на европейском рынке, при этом более 40% продаж этой модели в Старом свете приходится на гибридную версию.
По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в августе остается Volkswagen Golf с показателем 30986 реализованных машин (+5,1%). Второе место занимает Renault Clio, чьи продажи составили 16859 автомобилей (+31,9%). Третий результат показала Skoda Octavia – реализация этой модели выросла на 11,6% до 15857 единиц.