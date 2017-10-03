ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный хэтчбек Toyota Yaris по итогам августа попал в десятку самых продаваемых в Европе моделей. Как отмечают в Toyota, Yaris является безусловным бестселлером марки на европейском рынке, при этом более 40% продаж этой модели в Старом свете приходится на гибридную версию.