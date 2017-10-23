ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский офис Тойота и Олимпийский Комитет России объявили о старте сотрудничества. Партнёрство будет происходить в рамках всемирного контракта Тойота с Международным Олимпийским Комитетом, который заключён на ближайшие 8 лет, или 4 Олимпиады.

Сотрудничество Тойота Россия и Олимпийского Комитета России было анонсировано на пресс-конференции в Инновационном центре ОКР в присутствии Президента ООО "Тойота Мотор" Хидэнори Одзаки, генерального директора Олимпийского Комитета России Владимира Борисовича Сенглеева, именитых российских олимпийцев и представителей СМИ.

"За долгую историю компании Тойота нам не раз приходилось действовать в самых сложных условиях, не отказываясь от задачи предлагать клиентам лучшие автомобили. Партнёрство Тойота и Олимпийского движения основано общих ценностях - стремлении к совершенству, способности преодолевать себя и добиваться результата. Мы рады поддержать российскую Олимпийскую сборную - тех, кто ежегодно доказывает, что нет ничего невозможного", - заявил Президент ООО "Тойота Мотор" Хидэнори Одзаки.

"Мы с большим удовольствием приветствуем Тойота в Олимпийской семье и с нетерпением ждём совместных проектов. Уверен, что взаимодействие с одним из лидеров мировой автомобильной индустрии несёт для нас только плюсы и открывает новые возможности для развития и популяризации массового спорта, спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни и стремления человека к совершенству через спорт", - прокомментировал сотрудничество генеральный директор Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Владимир Борисович Сенглеев.

Первой Олимпийской активацией Тойота станет учреждение специального кубка Toyota Challenge Cup для российской сборной на Олимпиаде в Корее в 2018 году. Спортсмен из России, который проявит твёрдость характера и совершит свой личный подвиг вопреки обстоятельствам, будет награждён специальным призом - новым рамным внедорожником Toyota Fortuner.

Победителя определит экспертное жюри, в состав которого войдут те, кто понимает испытания, с которыми сталкиваются спортсмены на пути к достижениям. Среди членов жюри многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и амбассадор чемпионата мира по футболу 2018 года Ляйсан Утяшева, именитые призёры Олимпиады в Турине Александр Зубков и Алексей Селиверстов (бобслей), Николай Круглов и Павел Ростовцев (биатлон), Максим Маринин (фигурное катание), Иван Алыпов и Василий Рочев (лыжный спорт), а также спортивные журналисты, эксперты и лидеры мнений.

Призёры Турина выбраны не случайно - они лично знакомы с брендом Тойота, его продуктом и ценностями, так как были по итогам своих побед награждены внедорожниками Land Cruiser 100.

"Тойота в России отлично знает, что такое вызов, и неважно, идёт ли речь об автомобиле или силе человеческого духа. Мы верим в силу спорта и хотим поддержать стремление Олимпийских спортсменов бросить вызов невозможному, преодолеть себя", - отметила Татьяна Халявская, директор по маркетингу Тойота.

"Моя личная Олимпийская история говорит о том, что проявить силу духа - это не всегда идти до конца ради медали. Иногда мужество и характер нужны, напротив, чтобы вовремя остановиться на пути к цели, о которой ты мечтал целый год или ради которой готовился всю жизнь. Быть мудрым и сильным - это смочь сказать себе: „Нет, я не буду этого делать, потому что это может стоить жизни или здоровья". Это сложное, но правильное решение, которое тоже достойно награды. Я надеюсь, что другие члены жюри меня в этом поддержат", - подчеркнула Ляйсан Утяшева, чемпионка мира по художественной гимнастике и шестикратная чемпионка Европы.

"Инициатива компании Тойота беспрецедентна. В истории Олимпийского движения в нашей стране никогда не было ничего подобного. И я искренне рад идее поощрить спортсмена, который отдал всего себя на спортивной арене, бросил вызов самому себе и сделал всё возможное для того, чтобы стать победителем. По сути, мы говорим о воле к победе. Я очень рад, что такая инициатива стала реальностью, и испытываю чувство гордости быть к этому причастным", - добавил Николай Круглов, российский биатлонист, кавалер ордена "Дружбы", участник двух Олимпиад, серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине, 4-кратный чемпион мира.