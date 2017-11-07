ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA начали приём предварительных заказов на новый кросс-хэтчбек Rio X-Line, который поступит в продажу 14 ноября. Новинка будет доступна в восьми вариантах комплектаций по цене от 774 тыс. 900 рублей до 1 млн 024 тыс. 900 рублей – всего на 30 тыс. рублей дороже, чем аналогичный седан Rio.

Как и базовый седан Rio четвёртого поколения, Rio X-Line предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей: новым 1,4 Kappa MPI (100 л. с.) и модернизированным 1,6 Gamma MPI (123 л. с.). Оба двигателя оснащаются 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Кросс-хэтчбек отличается декоративными накладками на переднем и заднем бамперах, расширителями колёсных арок и боковыми молдингами, рейлингами на крыше, сдвоенным патрубком выхлопной системы. Решётка радиатора имеет особую, характерную именно для этой модели отделку хромом и чёрным глянцем.

В стандартное оснащение входят две фронтальные подушки безопасности и интегрированная система активного управления (VSM), работающая в комплексе с антиблокировочной системой тормозов(ABS), системой курсовой устойчивости (ESC), ассистентом старта на подъёме (НАС) и системой предупреждения об экстренном торможении (ESS), а также системой экстренной связи и оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Также в базовой комплектации Rio X-Line имеет кондиционер, электроприводы передних стеклоподъёмников, подогрев передних сидений и обода многофункционального рулевого колеса, дистанционное управление центральным замком с ключа. Рулевая колонка имеет два направления регулировки – по высоте и вылету.

В стартовой комплектации Comfort для Rio X-Line предлагается полный выбор двигателей и трансмиссий. Самой доступной является версия с двигателем 1,4 л и 6-ступенчатой механической трансмиссией стоимостью 774 тыс. 900 рублей (аналогичная комплектация Rio с кузовом седан предлагается по цене 744 тыс. 900 рублей). С этим же двигателем, но с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией цена на автомобиль составляет 814 тыс. 900 рублей. Цена Rio X-Line Comfort с двигателем 1,6 л и «механикой» составляет 799 тыс. 900 рублей, а с АКП – 839 тыс. 900 рублей. В этой комплектации на автомобиль устанавливаются колёса на 15-дюймовых стальных дисках с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15. Сиденья имеют тканевую отделку. Rio X-Line Comfort оснащается аудиосистемой с радиоприёмником, входами AUX и USB, четырьмя динамиками.

Начиная с комплектации Luxe, Rio X-Line предлагается только с двигателем 1,6 л. Здесь клиент также имеет возможность выбора между автомобилем с механической трансмиссией (824 тыс. 900 рублей) или автоматической (864 тыс. 900 рублей). Внешне KIA Rio X-Line Luxe отличаются светодиодными дневными ходовыми огнями и наличием противотуманных фар. Вместо кондиционера устанавливается система автоматического климат-контроля.

Комплектация Rio X-Line Prestige AV (964 тыс. 900 рублей) получила своё название в первую очередь из-за новой мультимедийной системы AV, которая не имеет встроенной навигации, но поддерживает интеграцию функционала смартфонов через платформы Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать привычные карты с мобильных устройств.