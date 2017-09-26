ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi начинают продажи компактного кроссовера Mitsubishi ASX, который возвращается на российский рынок обновлённым. Автомобили 2018 модельного года доступны в трёх комплектациях – Inform, Invite, Intense и Instyle – по цене от 1 млн 99 тыс. до 1 млн 479 тыс. 990 рублей. Модель оснащается двигателями 1.6 л (117 л.с) в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 2.0 л (150 л.с) с вариатором INVECS-III. Автомобили для российского рынка производятся на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).