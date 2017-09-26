Цены на новый Mitsubishi ASX стартуют с отметки в 1,1 млн рублей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi начинают продажи компактного кроссовера Mitsubishi ASX, который возвращается на российский рынок обновлённым. Автомобили 2018 модельного года доступны в трёх комплектациях – Inform, Invite, Intense и Instyle – по цене от 1 млн 99 тыс. до 1 млн 479 тыс. 990 рублей. Модель оснащается двигателями 1.6 л (117 л.с) в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 2.0 л (150 л.с) с вариатором INVECS-III. Автомобили для российского рынка производятся на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).
Как отмечается, инженерами Mitsubishi были внесены изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в новой концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с новой радиаторной решёткой и передним бампером. Автомобиль отличается от предшественника также новой формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED DRL) и задней противотуманной фарой, внедорожный характер модели подчеркиваю расширители колесных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил цвет Sterling Silver Metalic (Серебристый).