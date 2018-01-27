ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Туристы туроператора Anex Tour вылетели из Москвы в Канкун (Мексика) бортом ZF 111 авиакомпании Azur Air 27 января в 9:01.

Туристы, находящиеся на отдыхе в Канкуне, вылетят в Россию вовремя ранее запланированными рейсами авиакомпании «Россия».

Федеральное агентство по туризму и Росавиация держат ситуацию под контролем.

Ранее, 26 января Ростуризм и Росавиация провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов в Мексику с участием представителей туроператоров Anex Tour и «Библио глобус», авиакомпаний «Россия» и Azur Air, а также Ассоциации «Турпомощь».

В ходе совещания выяснилось, что проблемная ситуация, которая была связана со спором между хозяйствующими субъектами и могла повлечь за собой ущерб правам и законным интересам туристов, продолжается с 11 января, о чем ни одна вовлеченных в неё сторон не уведомила ни Ростуризм, ни Росавиацию.

По итогам совещания был выработан ряд решений, направленных на защиту прав и законных интересов российских туристов.