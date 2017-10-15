ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод в сентябре реализовал 4020 автомобилей, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2017 года в России было продано 28811 ульяновских внедорожников (-12,6%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,6%.

Бестселлером марки остаётся флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в сентябре остановили свой выбор 1926 покупателей (+40%). В результате он вошёл в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке.

Как ранее сообщалось ранее, в сентябре стартовали продажи нового лёгкого грузовика УАЗ «Профи» грузоподъёмностью 1,5 тонны. На старте продаж потребителям предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ по цене от 649 тыс. рублей.