УАЗ может выйти на рынок Нидерландов
17.10.2017, 19:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Нидерландах с ноября начнутся официальные продажи автомобилей УАЗ, сообщают местные СМИ. По их данным, импортёр отечественных внедорожников будет располагаться в городе Зютфен.
В российском офисе УАЗа "Мотору" подтвердили факт ведения переговоров с возможным импортёром. При этом когда процесс будет закончен, пока неизвестно.
В Autoblog.nl отметили, что представленная в Нидерландах модельная линейка "УАЗа" будет состоять из внедорожников Patriot и Hunter, а также "буханки", но какая именно модификация фургона будет предлагаться голландцам, не уточняется.
Если у УАЗа всё-таки появится импортёр в Нидерландах, то он станет не первым в Европе. У российского автопроизводителя уже есть партнёры в Чехии, Бельгии, Болгарии, Италии и Швеции.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в планах компании в ближайшие три года увеличить объём продаж на зарубежных рынках до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объёме продаж УАЗа. Достичь данных показателей планируется в первую очередь за счёт продолжения расширения географии поставок и выпуска адаптированных продуктов под потребности 5зарубежных рынков.
В российском офисе УАЗа "Мотору" подтвердили факт ведения переговоров с возможным импортёром. При этом когда процесс будет закончен, пока неизвестно.
В Autoblog.nl отметили, что представленная в Нидерландах модельная линейка "УАЗа" будет состоять из внедорожников Patriot и Hunter, а также "буханки", но какая именно модификация фургона будет предлагаться голландцам, не уточняется.
Если у УАЗа всё-таки появится импортёр в Нидерландах, то он станет не первым в Европе. У российского автопроизводителя уже есть партнёры в Чехии, Бельгии, Болгарии, Италии и Швеции.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в планах компании в ближайшие три года увеличить объём продаж на зарубежных рынках до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объёме продаж УАЗа. Достичь данных показателей планируется в первую очередь за счёт продолжения расширения географии поставок и выпуска адаптированных продуктов под потребности 5зарубежных рынков.
Источник: Автостат