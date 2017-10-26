ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владельцы автомобилей, купленных в рамках социальных программ Минпромторга, будут освобождены от уплаты дополнительного налога. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе Минпромторга России, отметив, что принимая во внимание социальную значимость программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», ведомство заблаговременно провела подготовительную работу, чтобы не допустить уплаты дополнительных налогов покупателями автомобилей в рамках своих программ.

Так, Минпромторг России инициировал изменения в статью 217 НК РФ, которые позволят избежать налогообложения физических лиц в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Эти изменения уже согласованы с Минфином России в рабочем порядке и должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений Налогового кодекса Российской Федерации в ГосДуме. Информацию о договорах, заключённых в рамках программ банки-участники, являясь налоговыми агентами, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ предоставят в ФНС до 1 апреля 2018 года.

По состоянию на 15 октября в России продано около 30 тыс. автомобилей по программе «Семейный автомобиль» и 24 тысячи машин в рамках «Первого автомобиля».