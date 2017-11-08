ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2017 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом показывает незначительный рост (+1,6%). При этом падение вторичного рынка отмечено в 29 регионах страны.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», диапазон рыночного падения здесь довольно широк: от -0,2% в Мурманской области и Ингушетии до -16,6% в Удмуртии. Также здесь присутствуют столичные Москва и Санкт-Петербург, которые находятся в «минусе», но входят в пятёрку лидеров по объёмам вторичного рынка.