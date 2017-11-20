ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В BeepCar появился безналичный перевод денег за поездки: на сегодняшний день это единственный райдшеринг-сервис в России, предоставляющий такую возможность. Теперь рассчитаться с водителем можно и с помощью банковской карты. Это важно для междугородных поездок, в которых не всегда можно найти банкомат для снятия наличных.

По просьбе пользователей BeepCar расширил список вариантов расчёта с водителем, представив сервис «Безопасный платёж». Благодаря новой опции пассажирам, которые привыкли пользоваться карточками, не придётся искать банкомат, чтобы снять наличные. Водитель, в свою очередь, будет уверен в том, что по окончании поездки оговоренная сумма поступит на карту; кроме того, ему не придётся искать сдачу для попутчиков. Автомобилист может установить скидку для тех, кто выбирает безналичный расчёт, чтобы быстрее набрать надёжных пассажиров.

Чтобы пассажир мог перевести деньги за поездку водителю, каждому из них необходимо привязать к своему аккаунту банковскую карту. Пользоваться сервисом «Безопасный платеж» так же просто, удобно и безопасно, как переводить деньги с карты на карту; при этом BeepCar следит за тем, чтобы интересы пассажиров и водителей были защищены. При бронировании места в автомобиле на банковской карте пассажира будет зарезервирована сумма, равная стоимости поездки. Деньги спишутся только после того, как водитель и пассажир подтвердят, что поездка совершена.

Если водитель передумает ехать или пассажир отменит бронирование как минимум за сутки до начала поездки, деньги вернутся на карту. Если же пассажир передумает ехать менее чем за 24 часа до отправления, с его карты в пользу водителя будет списано 30% от стоимости поездки.

«Объём безналичных расчётов с использованием банковских карт в России растёт. Согласно данным Банка России по итогам первого квартала 2017 года объем операций с использованием карт российских банков увеличился на треть (31%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 трлн рублей. Люди чаще отказываются от наличных в пользу карт; добавив опцию безналичных расчетов в BeepCar, мы даем пользователям возможность переводить деньги удобным способом. При этом сервис по-прежнему не взимает комиссию», – отметила вице-президент Mail.Ru Group, CEO BeepCar Анна Артамонова.