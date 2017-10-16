ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Калининградской области появилась первая пятизвёздочная гостиница. Отель «Кристалл Хаус» на 69 номеров, построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года, начал работать в тестовом режиме. Как ожидается, первых постояльцев новое коллективное средство размещение примет в начале декабря этого года.

«Кристалл Хаус» откроет возможности для привлечения в регион туристов, которые требовательны к условиям проживания, причём не только во время ЧМ-2018, но и после завершения матчей. Для региона это важно не только в имиджевом отношении. Гостиница обеспечит новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

Помимо «Кристалл Хаус» до конца года в Калининградской области планируется открытие ещё 3 гостиниц с общей вместимостью 338 номеров.