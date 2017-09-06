Если рассматривать крупнейшие региональные парки в стране, то среди них самым обеспеченным субъектом РФ является Московская область, в которой на 1000 человек приходится 348 легковых автомобилей. На втором месте располагается Санкт-Петербург, показатель которого составил 319 единиц. Немного уступают Северной столице Краснодарский край и Самарская область (по 313 шт.), ещё ниже результат Татарстана (311 шт.). И только потом следует Москва, у которой обеспеченность достигает 311 легковых автомобилей на 1000 жителей.



В остальных российских регионах, входящих в ТОП-10 по объёму парка легковых автомобилей, показатель обеспеченности оказывается ниже 300 единиц на 1000 жителей. Так, в Ростовской и Челябинской областях он равен 299 шт., в Свердловской области – 289 шт., а в Башкортостане – 287 шт. Как видно, в двух последних субъектах РФ обеспеченность легковыми автомобилями меньше, чем в среднем по стране. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», такая ситуация характерна для 46 регионов.