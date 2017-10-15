ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan открыла в Новосибирске обновлённый дилерский центр «Сибирские моторы». Он построен в соответствии с требованиями и корпоративными стандартами новой концепции компании Nissan - New Retail Concept, отличительными особенностями которой являются интерактивное общение, мобильность сотрудников автоцентра и принцип «одного окна» для клиента.

Общая площадь нового автоцентра составляет 4696 кв. м и включает демонстрационный зал площадью 943,2 кв. м и станцию технического обслуживания (1203,2 кв. м) на 17 постов, предлагающую также интерактивную приемку. Помимо этого, здание дилерского центра включает зону малярно-кузовного участка площадью 847,3 кв. м на 13 постов. В автоцентре работает 120 сотрудников. Для удобства клиентов предусмотрена стоянка площадью 1836 кв. м, комфортабельная зона отдыха и детский уголок.

Автоцентр осуществляет продажу новых автомобилей модельного ряда Nissan, оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним, проводит полное техническое обслуживание и ремонт, включая гарантийный и постгарантийный. Также здесь осуществляется профессиональный кузовной ремонт любой сложности на новейшем итальянском оборудовании. Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предлагает своим клиентам услуги по оформлению страховых полисов, специальные кредитные программы, а также покупку автомобилей по системе Trade-In.

«Формирование дилерской сети Nissan – одно из стратегических направлении развития марки. Наша цель – не только широкое присутствие в городах страны, но и использование передовых технологий для эффективной организации работы дилеров, что поможет нам стать ближе и понятнее для наших клиентов. Именно в этом состоит задача новой концепции дилерских предприятий (New Retail Concept). Наши автомобили пользуются заслуженным уважением среди сибиряков благодаря своей надёжности и качеству сервиса. Об этом говорит доля рынка Nissan в Новосибирской области, которая составляет около 8%, это один из самых высоких показателей Nissan в нашей стране. Наши бестселлеры – кроссовер Qashqai, внедорожники Terrano и X-Trail, а также седан Almera – входят в пятерку самых продаваемых моделей в своих сегментах», – рассказал управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев.