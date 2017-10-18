В Петербурге стартовали онлайн-продажи нового Mitsubishi ASX
18.10.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский онлайн-автодилер Carmart открыл на своей площадке продажи новых автомобилей Mitsubishi ASX. На старте продаж автомобили марки доступны в четырех комплектациях: 1.6 Invite MT 2WD, 1.6 Intense MT 2WD, 2.0 Instyle АТ 4WD, 2.0 Intense AT 4WD. Минимальная стоимость составляет 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Carmart.
«В Петербурге продажи автомобилей Mitsubishi за девять месяцев этого года выросли на 25%, и мы уверены, что ASX внесет вклад в дальнейший рост бренда, – говорит руководитель Carmart Вадим Арустамян. – Пока на площадке доступно шесть автомобилей, но до конца года планируется увеличить сток до 20-30 машин. Среди покупателей новой ASX будут как владельцы прежних версий кроссовера, так и те, кто рассматривает ее конкурентов – в первую очередь, Hyundai Creta и Ford EcoSport».
«В Петербурге продажи автомобилей Mitsubishi за девять месяцев этого года выросли на 25%, и мы уверены, что ASX внесет вклад в дальнейший рост бренда, – говорит руководитель Carmart Вадим Арустамян. – Пока на площадке доступно шесть автомобилей, но до конца года планируется увеличить сток до 20-30 машин. Среди покупателей новой ASX будут как владельцы прежних версий кроссовера, так и те, кто рассматривает ее конкурентов – в первую очередь, Hyundai Creta и Ford EcoSport».
Источник: Автостат