В России числится 2,4 млн мотоциклов
03.10.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2017 года российский парк мототехники составил 2,39 млн единиц.
Этот парк является очень старым, поскольку более 90% всех мотоциклов в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Во многом это связано с тем, что основу данного парка составляет техника, выпущенная ещё в советский период. Так, примерно каждый третий мотоцикл относится к марке «ИЖ» (более 760 тыс. шт.), каждый седьмой – это «Урал» (около 350 тыс. шт.), а каждый десятый – «Восход» (свыше 240 тыс. шт.). Всего же на долю отечественных марок приходится 80% от всего объема.
Соответственно, только каждый пятый мотоцикл в России – иностранного производства. Они, как правило, представлены японскими (доля – 7%), чешскими (6,5%) и китайскими (порядка 3%) брендами. Всего же в нашей стране насчитывается немногим менее 500 тыс. зарубежных мотоциклов.
Этот парк является очень старым, поскольку более 90% всех мотоциклов в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Во многом это связано с тем, что основу данного парка составляет техника, выпущенная ещё в советский период. Так, примерно каждый третий мотоцикл относится к марке «ИЖ» (более 760 тыс. шт.), каждый седьмой – это «Урал» (около 350 тыс. шт.), а каждый десятый – «Восход» (свыше 240 тыс. шт.). Всего же на долю отечественных марок приходится 80% от всего объема.
Соответственно, только каждый пятый мотоцикл в России – иностранного производства. Они, как правило, представлены японскими (доля – 7%), чешскими (6,5%) и китайскими (порядка 3%) брендами. Всего же в нашей стране насчитывается немногим менее 500 тыс. зарубежных мотоциклов.
Источник: Автостат