ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры BMW начали приём заказов на "заряженный" седан BMW M5 нового поколения. Стоимость новинки в базовой версии составляет 6 млн 700 тыс. рублей. На старте продаж модель также предлагается в лимитированной версии First Edition, отличающейся эксклюзивным цветом кузова BMW Individual Морозный Тёмно-красный металлик и расширенным набором оборудования. Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России по цене 8 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Как отмечается, впервые на спортивных автомобилях BMW используется система интеллектуального полного привода M xDrive, разработанная подразделением BMW M GmbH. Она работает в паре с многодисковой центральной муфтой, расположенной в корпусе между осями автомобиля, и распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в необходимом водителю соотношении. Другим важным элементом является активный дифференциал М на задней оси, который можно самостоятельно настроить. Дополнительно можно регулировать степень блокировки дифференциала от 0 до 100%. Новый BMW M5 по умолчанию оснащён составными тормозами М. Они легче обычных тормозных механизмов, выполненных из серого чугуна, и поэтому дополнительно снижают вес автомобиля.

Новый BMW M5 оснащается битурбированным двигателем V8 объёмом 4,4 л с технологией M TwinPower Turbo, который развивает максимальные 600 л.с. при 5600 – 6700 об/мин, в то время как тяга в 750 Нм доступна в диапазоне от 1800 до 5600 об/мин. В качестве трансмиссии доступна 8-ступенчатая коробка передач Steptronic с функцией Drivelogic. Разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется за 3,4 с, а от 0 до 200 км/ч – за 11,1 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а с опциональным пакетом M Driver’s Package стрелка спидометра способна подняться до 305 км/ч.

Уже в стартовую комплектацию BMW M5 входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений, крепления Isofix для детских кресел, а также сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади и интеллектуальная функция старт/стоп, выключающая двигатель только во время продолжительных остановок. В стандартный набор оборудования также входят круиз-контроль с ограничителем максимальной скорости, навигационная система Professional с экраном 10,25’’, подготовка Apple CarPlay, система управления жестами и проекционный дисплей со специальным видом BMW M. Адаптивные светодиодные фары, светодиодные задние фонари и тормозной фонарь на стекле, неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида и складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом дополняют список базового оснащения новинки. В стандартной комплектации новый BMW M5 поставляется с полированными 19-дюймовыми лёгкосплавными дисками в цвете Orbit grey и с высокоскоростными шинами М.