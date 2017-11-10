ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Favorit Motors подводит итоги онлайн-продаж автомобилей за первый год работы интернет-магазина. Ровно год назад на сайте лидера российского авторитейла была впервые в России оформлена покупка автомобиля через интернет. Сегодня каждая четвертая машина резервируется онлайн на сайте Favorit Motors.

Как сообщил президент ГК Favorit Motors Владимир Попов, за 2016 года компания продала 27242 автомобиля и не планирукт останавливаться на достигнутом.

В электронном каталоге интернет-магазина представлено более 4000 машин 46-ти различных марок. Информационная база на сайте online.favorit-motors.ru содержит подробное техническое описание каждого автомобиля, а также тематические статьи, видеообзоры и отзывы реальных владельцев. Понравившиеся варианты авто можно сравнить и зарезервировать прямо на сайте. Все представленные в каталоге машины есть в наличии и имеют ПТС. Доставка любого автомобиля осуществляется в пределах Москвы и Московской области.