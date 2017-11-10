ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 9 месяцев 2017 года объём рынка новых электромобилей в России составил 66 единиц, что на 37,5% больше, чем годом ранее (48 шт.).

Рост продаж электрокаров в стране обеспечивает американская марка Tesla, на долю которой приходится 2/3 от общего объёма. Так, за январь-сентябрь обладателями таких электромобилей стали 46 жителей нашей страны, что почти вдвое выше, чем за 9 месяцев 2016 года (24 шт.). Из этого количества 34 экземпляра относятся к кроссоверу Model X, оставшиеся 12 – это седаны Model S.

Кроме Tesla, положительную рыночную динамику демонстрирует и Nissan Leaf, который за отчётный период разошёлся тиражом в 16 реализованных электрокаров (11 – годом ранее). Также с начала нынешнего года россияне приобрели 3 новых Renault Twizy и 1 – Mitsubishi i-MiEV.