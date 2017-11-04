ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам сентября 2017 года реализация новых легковых автомобилей китайских марок достигла 2,7 тыс. единиц – на 4% больше, чем год назад. Таким образом, они демонстрируют рост продаж в России уже пятый месяц подряд.

Лидером среди китайских автопроизводителей по-прежнему является Lifan. Продажи автомобилей этой марки в прошлом месяце составили 1423 экземпляра, что на 13% ниже результата годичной давности. Вторую позицию в этом рейтинге занимает Chery, реализация которого за месяц достигла 504 единиц (+35%). Место в тройке лидеров сохранил и Geely – сентябрьский показатель этого бренда равен 179 автомобилям, что на 25% меньше, чем годом ранее.

Продажи легковых автомобилей других китайских марок в сентябре нынешнего года выглядят следующим образом: Haval (155 шт.), Changan (111 шт.; +73%), Zotye (91 шт.; +122%), DFM (87 шт.; -30%), Foton (60 шт.), FAW (63 шт.; +21%), Brilliance (12 шт.; -65%), Hawtai (1 шт.).