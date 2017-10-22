В России растут продажи автомобилей Porsche в лизинг
22.10.2017, 20:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Porsche подвела итоги продаж в лизинг за девять месяцев 2017 года и подтвердила абсолютное лидерство компании "Каркаде", которая обеспечивает 55% лизинговых сделок по марке. При этом продажи в лизинг "Каркаде" составляют более 5% от общих продаж Porsche в сегменте легкового и лёгкого коммерческого транспорта.
"Каркаде" уверенно держит лидерство в рейтинге продаж автомобилей Porsche в лизинг, доля которых составляет 13,4% в общих продажах марки в России. Компания добилась приведённых показателей благодаря сотрудничеству с автопроизводителем, сообщает пресс-служба "Каркаде". В рамках партнёрской программы Porsche Financial Services "Каркаде" предоставляет дополнительные преимущества лизинга автомобилей марки, а именно: премиальные стандарты обслуживания лизингополучателей, индивидуальный подбор специальных условий лизингового контракта и совместные акции. Автомобиль можно оформить и получить в лизинг за два рабочих дня, оформив сделку всего по двум документам – паспорту и свидетельству ФНС.
Напомним, с февраля 2017 года клиенты "Каркаде" имеют возможность приобрести Porsche Macan и Porsche Cayenne 2016 и 2017 года выпуска с дополнительной скидкой, соответствующей стоимости первого года страхования КАСКО. Предложением уже воспользовались сотни клиентов компании. Действие акции продлено до 30 октября.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры Porsche реализовали 3063 автомобиля – это на 12% меньше, чем годом ранее.
"Каркаде" уверенно держит лидерство в рейтинге продаж автомобилей Porsche в лизинг, доля которых составляет 13,4% в общих продажах марки в России. Компания добилась приведённых показателей благодаря сотрудничеству с автопроизводителем, сообщает пресс-служба "Каркаде". В рамках партнёрской программы Porsche Financial Services "Каркаде" предоставляет дополнительные преимущества лизинга автомобилей марки, а именно: премиальные стандарты обслуживания лизингополучателей, индивидуальный подбор специальных условий лизингового контракта и совместные акции. Автомобиль можно оформить и получить в лизинг за два рабочих дня, оформив сделку всего по двум документам – паспорту и свидетельству ФНС.
Напомним, с февраля 2017 года клиенты "Каркаде" имеют возможность приобрести Porsche Macan и Porsche Cayenne 2016 и 2017 года выпуска с дополнительной скидкой, соответствующей стоимости первого года страхования КАСКО. Предложением уже воспользовались сотни клиентов компании. Действие акции продлено до 30 октября.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры Porsche реализовали 3063 автомобиля – это на 12% меньше, чем годом ранее.
Источник: Автостат