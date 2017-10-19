ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Автостат Инфо" сообщает, что в России за период первых трёх кварталов 2017 года было продано 8280 новых автобусов (+16,8%), включая и 904 автобуса, реализованных в сентябре (+9,7%).

Исследование, проведённое аналитиками компании, показывает, что спрос на автобусы-иномарки вырос за три квартала 2017 года на 251% (всего продано 653 ед. техники) и на 6% - в сентябре (всего 53 ед.). В сегменте российских автобусов продаётся больше техники: 7627 ед. - за январь-сентябрь 2017 года (+10,4%) и 851 ед. - в сентябре (+10%).

В сентябре этого года на автобусном рынке России марка "ПАЗ" продала 663 машины, улучшив объём продаж в годовом сравнении на 34,2%. "НЕФАЗ" реализовал 57 ед. техники, на 16% меньше, чем годом ранее, а "КАВЗ" - 31 автобус (+138,5%). На первом месте по продажам за январь-сентябрь этого года находится марка "ПАЗ" - 4816 ед. (+25,8%). "ЛИАЗ" занимает второе место в рейтинге автобусного рынка за три квартала с результатом 1108 ед. техники (+1,7%), а марка "НЕФАЗ" находится на третьем месте - 617 шт. (-17,7%).