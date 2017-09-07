ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В нынешнем году рост рынка электромобилей в США достиг 40%. До этого в период 2012 – 2016 годов ежегодный темп роста составлял 32%.

"Если рост в 40% продержится в течение следующих шести лет, то мы увидим, что доля электромобилей достигнет 10% от общего объёма продаж автомобилей в США в 2023 году, и возможно, около 20% в 2025 году", - отмечает Питер О'Коннор (the Union of Concerned Scientists).

Старт новой Tesla 3 может удвоить ежегодные продажи электромобилей в США к концу следующего года, если планы будут выполнены. Ожидаемый в конце года выход на рынок электрокара Nissan Leaf следующего поколения также будет способствовать увеличению продаж в этом сегменте.

В следующем году на рынке появятся и другие новинки, например Audi e-tron quattro, которые, потеснят бензиновых "собратьев" в премиальном сегменте. Это касается только 2018 года. В период между 2019 и 2020 годом, как ожидается, в продажу поступит ещё не менее 12 новых моделей электромобилей.

Электромобили уже "наступают на рынок" - в Норвегии их доля составляет прядка 42% в общем объёме продаж легковых автомбилей в стране.