В Центробанке ожидают ускорения темпов роста российского авторынка
20.10.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В департаменте ЦБ РФ в 2017 году ожидаются роста продаж легковых автомобилей в России минимум на 12%, сообщает агентство "Финмаркет".
"По нашей оценке, в этом году рынок вырастет сильнее, чем ожидается (...) Графики месячных продаж указывают на вероятное ускорение темпов роста рынка в четвёртом квартале (особенно, в декабре), а не на замедление, предполагаемое в прогнозах АЕБ и Минпромторга", - пишут аналитики ЦБ в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чём говорят тренды".
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что продажи автомобилей в России по итогам 2017 года вырастут на 10%, а не на 3-5%, как ожидалось. Также новый прогноз по продажам легковых и лёгких коммерческих автомобилей в 2017 году озвучила Ассоциация европейского бизнеса. В начале года АЕБ предполагала рост рынка на 4,1%, а сейчас – на 10,8%, до 1,58 млн автомобилей. По итогам девяти месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 10,6% до 1 млн 129 тыс. 374 автомобилей.
"По нашей оценке, в этом году рынок вырастет сильнее, чем ожидается (...) Графики месячных продаж указывают на вероятное ускорение темпов роста рынка в четвёртом квартале (особенно, в декабре), а не на замедление, предполагаемое в прогнозах АЕБ и Минпромторга", - пишут аналитики ЦБ в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чём говорят тренды".
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что продажи автомобилей в России по итогам 2017 года вырастут на 10%, а не на 3-5%, как ожидалось. Также новый прогноз по продажам легковых и лёгких коммерческих автомобилей в 2017 году озвучила Ассоциация европейского бизнеса. В начале года АЕБ предполагала рост рынка на 4,1%, а сейчас – на 10,8%, до 1,58 млн автомобилей. По итогам девяти месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 10,6% до 1 млн 129 тыс. 374 автомобилей.
Источник: Автостат