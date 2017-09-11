ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок России, который несмотря на отпускной сезон в августе продолжил восстановление высокими темпами, по итогам прошлого месяца поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы. Улучшить свои позиции в "европейском первенстве" РФ смогла благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на автомобили.

Согласно данным, полученным в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в августе остаётся Германия, где было продано 253679 машин (+3,5%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на вторую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 122,5 тыс. единиц (без учета LCV).

Третий результат показала Франция – 107455 машин, что на 9,4% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идёт Италия с показателем 83363 реализованных автомобилей (+15,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи автодилеры реализовали 76433 машин (-6,4%).