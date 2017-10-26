ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тематический поезд «Сердце России» начал курсировать на трёх линиях Лондонского метрополитена. Он познакомит жителей и гостей столицы Великобритании с наиболее значимыми достижениями России в науке и искусстве. В составе поезда семь вагонов, каждый из которых посвящён отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке. На первом изображены балерины, Щелкунчик и Большой театр, на втором — картины «Купание красного коня» художника Кузьмы Петрова-Водкина и «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, на третьем - портреты писателей Фёдора Достоевского и Льва Толстого.

Четвёртый вагон познакомит пассажиров с героями из фильмов «Москва слезам не верит», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Белое солнце пустыни», пятый - с храмом Василия Блаженного и Останкинской башней, шестой - с первым космонавтом Юрием Гагариным, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, — Алексеем Леоновым. Седьмой вагон поведает о создателе периодической таблицы химических элементов Дмитрии Менделееве.

На каждом вагоне также изображены наиболее известные и узнаваемые столичные здания, например Шуховская башня, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, храм Василия Блаженного и Останкинская телебашня. Все вагоны оформлены в сине-красно-белых цветах. Это общие цвета национальных флагов России и Великобритании.

Поезд будет курсировать в течение трёх месяцев по трём линиям лондонского метро — Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт. За это время им воспользуется более миллиона жителей и туристов Лондона.

«Мы ожидаем, что жители Лондона заинтересуются наукой, искусством, литературой России, станут чаще приезжать в нашу страну. Правительство Москвы поддерживает этот проект, как и поддерживал запуск поезда “Шекспировские страсти”, который курсирует в московском метро больше года, его увидели восемь миллионов пассажиров. Надеемся, что у лондонцев будет такой же большой интерес к этому поезду», — рассказал первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов во время запуска тематического поезда.

Он добавил, что московское и лондонское метро активно взаимодействуют друг с другом. Так, Москва перенимает опыт столицы Великобритании в области билетной системы, навигации, развития транспортно-пересадочных узлов, а Лондон — в области сокращения интервалов движения.