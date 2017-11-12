В октябре авторынок Германии вырос на 4%
12.11.2017, 17:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в октябре увеличился на 3,9% и составил 272855 машин.
Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 7%, что позволяет рассчитывать на рост продаж в дальнейшем. По итогам десяти месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,3% до 2 млн 884 тыс. 676 единиц.
Самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen. На втором месте идёт Mercedes-Benz, третью строчку занимает Audi. Замыкают пятёрку лидеров Ford и Opel.
Источник: Автостат