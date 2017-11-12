ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в октябре увеличился на 3,9% и составил 272855 машин.



Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 7%, что позволяет рассчитывать на рост продаж в дальнейшем. По итогам десяти месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,3% до 2 млн 884 тыс. 676 единиц.